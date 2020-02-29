تقديم طلب لادراج كاسر الامواج الغربي لميناء الفاو ضمن موسوعة غينيس

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، السبت، عن تقديمه طلباً رسمياً الى وزارة الخارجية لمفاتحه الجهات المعنية لإدراج كاسر الامواج الغربي في موسوعة غينيس للارقام القياسية.

وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "قدمنا طلباً رسمياً الى وزارة الخارجية لمفاتحه الجهات المعنية لإدراج كاسر الامواج الغربي باسم جمهورية العراق - وزارة النقل في موسوعة غينيس للارقام القياسية، كأطول كاسر امواج في العالم بطول بلغ (15,306) كم"، مشيراً الى "رؤيته في امكانية تصنيفه ليكون رمزاً منافساً للمشاريع المناظرة،وتعتبر هذه الخطوة سابقة في تاريخ مؤسسات الدولة العراقية".

واضاف لعيبي ان "أبرز المشاريع التي أنجزتها وزارة النقل في البصرة الفيحاء عبر الشركة العامة لموانئ العراق انجاز كاسر الامواج الغربي والذي يعد من اهم مكونات ميناء الفاو الكبير خلال العام ٢٠١٩"، مشيرا الى ان " مشروع الفاو يعد من المشاريع العملاقة لما يتميز به موقعه من بعد جيوستراتيجي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وله ابعاد اقتصادية وسياسية للبلد بشكل عام ولمحافظة البصرة بشكل خاص ".

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واكد ان "أبراز أمكانيات وخطوات النجاح غير التقلدية اصبحت ضرورة حتمية لغرض تسويقه لاكتشاف المميز فيه دون التقيد بالصفات الشائعة له فكان لازمآ ان نهتم باظهار اهم مكونات ميناء الفاو الكبير الكاسر الغربي الذي يعد الاطول في العالم لحد الان فضلا عن حجم الاعمال والمواد الانشائية الكبيرة المستخدمة فيه خلال تتفيذه من قبل شركة دايو الكورية عام ٢٠١٩.

الجدير بالذكر ان اطول كاسر امواج منفذ عالميآ حاليآ طوله ١٠.٨٥ كليومتر في امريكا ولاية تكساس ميناء گالفستون Port of Galveston.