نائب يستبعد تمرير الحكومة 'بشكلها الحالي': فاشلون يرغبون بإدارة وزارات

استبعد عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، السبت، تمرير الكابينة الحكومية "بشكلها الحالي"، معتبراً أن بعض "الفاشلين" في مراكزهم السابقة يرغبون بإدارة وزارات بالحكومة المرتقبة.
وقال الصيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك بعض الممثلين للكتل السياسية وبعض الفاشلين في مراكزهم السابقة يرغبون بإدارة وزارات بالحكومة الجديدة"، مبيناً أنه "من الصعوبة تمرير الحكومة بشكلها الحالي، وإن تم تمريرها فمن الممكن أن تُمرر كصفقة سياسية وليس حكومة وممثل للشعب".
وأضاف، أن "هناك أموراً تجري خلف الكواليس، ومنافع حزبية وصفقات تجري هنا وهناك"، متابعاً: "إن تم تمرير الحكومة بصفقة سياسية بخسة فستكون أسوأ من سابقاتها وتكون عبارة عن موقف مضطرب وحكومة جدلية تؤدي إلى اضطراب كبير جدا داخل مجلسي الوزراء والنواب والشارع العراقي وهي حكومة جدلية وبامتياز".
وأضاف، أن "هناك أموراً تجري خلف الكواليس، ومنافع حزبية وصفقات تجري هنا وهناك"، متابعاً: "إن تم تمرير الحكومة بصفقة سياسية بخسة فستكون أسوأ من سابقاتها وتكون عبارة عن موقف مضطرب وحكومة جدلية تؤدي إلى اضطراب كبير جدا داخل مجلسي الوزراء والنواب والشارع العراقي وهي حكومة جدلية وبامتياز".
وكان مجلس النواب أرجأ، أمس الأول الخميس، جلسته المخصصة للتصويت على الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى اليوم السبت، قبل أن توافق رئاسة البرلمان، أمس الجمعة، على طلب علاوي بتأجيل الجلسة إلى الغد.
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