تطهير مبنى دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة 'صور'

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن تطهير مبنى دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ببغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فريق الاستجابة الوطني التابع إلى الدفاع المدني باشر بعمليات تطهير مبنى دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة في منطقة بارك السعدون، وسط بغداد".
واضاف ان "ذلك جاء ضمن الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا".
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