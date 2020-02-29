2020-02-29 | 12:31
881 مشاهدة
وذكرت رابطة الدوري أن "المباريات هي يوفنتوس إنتر، ميلان جنوى، بارما سبال، ساسولو وبريشيا، وأودينيزي فيورنتينا، وسيتم لعبها في الثالث عشر من مايو المقبل، مع ترحيل نهائي كأس إيطاليا إلى العشرين من نفس الشهر".
وتذاع مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في 170 دولة مختلفة، ويعتبر هذا الحدث ليس مهماً فقط للكرة الإيطالية، ولكنه مهم أيضاً لصورة إيطاليا من ناحية حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.
وأثار القرار حالة من الاستياء في أوساط جماهير إنتر بسبب أنه سيختم الدوري بثلاثة لقاءات صعبة عندما يستضيف نابولي، ثم يخرج لمقابلة أتالانتا ويوفنتوس.
يذكر أن المعضلة الأبرز في تأجيل المباريات من جديد هي ازدحام جدول الدوري وارتباط يوفنتوس وإنتر بمشاركات أوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. تأجيل ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.