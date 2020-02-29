رسمياً.. تأجيل ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر بسبب كورونا

الاتحاد الإيطالي كان قد قرر في وقت سابق إقامة 5 مباريات دون حضور جماهيري من ضمنهم مباراة يوفنتوس وإنتر والتي مقرر لها غداً على ملعب جوزيبي مياتزا.

وذكرت رابطة الدوري أن "المباريات هي يوفنتوس إنتر، ميلان جنوى، بارما سبال، ساسولو وبريشيا، وأودينيزي فيورنتينا، وسيتم لعبها في الثالث عشر من مايو المقبل، مع ترحيل نهائي كأس إيطاليا إلى العشرين من نفس الشهر".



وتذاع مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في 170 دولة مختلفة، ويعتبر هذا الحدث ليس مهماً فقط للكرة الإيطالية، ولكنه مهم أيضاً لصورة إيطاليا من ناحية حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

وأثار القرار حالة من الاستياء في أوساط جماهير إنتر بسبب أنه سيختم الدوري بثلاثة لقاءات صعبة عندما يستضيف نابولي، ثم يخرج لمقابلة أتالانتا ويوفنتوس.

يذكر أن المعضلة الأبرز في تأجيل المباريات من جديد هي ازدحام جدول الدوري وارتباط يوفنتوس وإنتر بمشاركات أوروبية.

