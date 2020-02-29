القبض على متحرشين بالسعودية يثير الجدل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

الرياض - الخليج 365

أثارت قضية الفبض على شباب بالسعودية ظهروا بمقطع قيل إنه تحرش بفتيات، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.



ووفق متابعة "الخليج 365"بعد تداول مقطع امس لشباب تحرشوا بفتيات في مول "لو برستيج"، وجه النائب العام بالقبض على المتحرشين".

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وفي التفاصيل، وجه النائب العام السعودي بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو مصور أثناء تحرشهم بفتيات وتباهيهم بذلك بالقرب من أحد المجمعات التجارية

وقال أحد الناشطين "بإذن الله سيتم محاسبه مصوره المقطع واتمنى تواصل أحد المحاميين مع الشباب لرفع قضيه تشهير

القانون على الجميع".

وقال آخر "ياليت النائب العام قبل يلقي امر القبض ويشوه صورت شبابنا يتحقق من الفيديو الي واضح فيه ان البنات هم من استفزو الشباب وابتزوهم بالتصوير".

وقال ناشط ثالث "المملكة فيها نظام يحفظ حق الافراد وكرامتهم ومن يقوم بعمل غير اخلاقي سوف يحاسب".