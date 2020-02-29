إيران.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 43 وإجمالي الإصابات إلى 593

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، 29/شباط/2020، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 43 وإجمالي الإصابات إلى 593.

Advertisements من جانبها أعلنت وزارة الصحة في دولة قطر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وسجلت دول الخليج، ما عدا السعودية، إصابات بأعداد متفاوتة بالفيروس القادم من الصين. وانتشر الفيروس بشكل متسارع في عدد من بلدان العالم وخلف وفيات كثيرة

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