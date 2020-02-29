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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة في قطر تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
أعلنت وزارة الصحة في دولة قطر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وسجلت دول الخليج، ما عدا السعودية، إصابات بأعداد متفاوتة بالفيروس القادم من الصين.
وانتشر الفيروس بشكل متسارع في عدد من بلدان العالم وخلف وفيات كثيرة.
وأضافت الصحة القطرية أن المصاب بكورونا مواطن عمره 36 عاما وكان عائدا من إيران.
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