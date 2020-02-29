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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تناشد مواطنيها تجنب السفر بسبب المخاوف من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
دعت مسؤولة روسية كبيرة اليوم السبت المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الخارج بسبب مخاوف من تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.
وقالت أنا بوبوفا رئيسة إدارة مراقبة صحة المستهلك في روسيا لوكالات أنباء محلية إنه يتعين على الروس المكوث لتجنب الإصابة بالفيروس.
وأضافت "لكي تعتبر نفسك محميا اليوم عليك قبل كل شيء أن تحد من كافة الرحلات المستقبلية خارج بلدك قدر المستطاع".
وتابعت "الآن ليس الوقت المناسب لمغادرة روسيا".
وعلى الرغم من أن روسيا تشترك مع الصين في أحد أطول الحدود بين بلدين في العالم فإنها لم تكتشف سوى عدد قليل نسبياً من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا داخل أراضيها.
وقالت السلطات إن ثلاثة مواطنين روس يتلقون العلاج في روسيا بعدما أصيبوا بالفيروس على متن سفينة سياحية في اليابان. كما نُقل صينيان إلى المستشفى في روسيا بسبب الإصابة بالفيروس لكنهما شفيا بعدها.
وتخضع روسيا مئات الأشخاص للحجر الصحي للحيلولة دون انتشار الفيروس وتقوم السلطات في موسكو بمداهمات تستهدف حاملين محتملين للفيروس وتستخدم تقنية التعرف على الوجه لفرض إجراءات الحجر الصحي.
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