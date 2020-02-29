وزير التضامن الاجتماعى تعلن موعد صرف معاشات شهر مارس ٢٠٢٠ في البنوك ومكاتب البريد

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج موعد صرف معاشات شهر مارس 2020 في البنوك ومكاتب البريد.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج؛ رؤوساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس، اعتبارا من غدا الأحد، لما يزيد على 8.33 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه. حسبما نشر موقع "القاهرة ٢٤".
ووصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 3 ملايين و400 ألف أسرة، بما يعادل 15 مليون مواطن، جاء ذلك خلال إطلاق الوزيرة برنامج “وعي للتنمية المجتمعية”، لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال ومكافحة المخدرات بهدف استكمال التنمية المستدامة، والاستثمار في البشر، والتصدي للفقر بكل أشكاله سواء أكان ماليا أو فكريا، من خلال توثيق العلاقة بالمتطوعين والعمل الميداني، والجمعيات الأهلية.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على اتخاذ كل الاجراءات والاستعدادات اللازمة من أجل تسهيل عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كل المنافذ والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.
حسبما أشارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي وجهت رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس، اعتبارًا من الأحد القادم الموافق الأول من مارس، لما يزيد على 8.33 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه.
وحسب وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج فإنه تم دمج مكون برنامج “وعي” فى 144 قرية فى 11 محافظة فى المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” إحدى مبادرات الرئاسة، وذلك بإجمالى 20 مليونا، لافتة إلى أن الحكومة تتوجه نحو بناء البنية التحتية، وبرامج التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، والتنمية الثقافية، خاصة مع ظهور بعض الممارسات الخاطئة فى الآونة الأخيرة، مثل العنف، وختان الإناث، ومكافحة الإدمان، حيث إن رسالة “وعي” هدفها بناء قيم واتجاهات إيجابية، وتكوين قيم واتجاهات سلوكية، وتبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ٥.٩٨ مليار جنيه يتم صرفها إلى ٣.٢٤ مليون قائم بالصرف، في حين يتم صرف ٤.٤٣ مليار جنيه من البنوك لما يزيد على ١.٦٦ مليون قائم بالصرف.
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