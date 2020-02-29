فرنسا وكندا تعلنان إصابة 7 حالات عائدين من مصر بـ«بفيروس كورونا».. والصحة: "نتقصى ونتواصل لمعرفة الحقيقة"

حالة من الخوف يصاحبها حالة من الترقب انتابت مواقع التواصل الاجتماعى بعد إعلان فرنسا إصابة 6 حالات بفيروس كورونا قادمين من مصر، بالإضافة إلى إعلان كندا عن إصابة مواطن عائد من مصر بفيروس كورونا.

ورغم تلك التصريحات لم يخرج بيان أو توضيح من قبل وزارة الصحة في مصر.

السلطات الكندية

وقالت السلطات الكندية إنها تأكدت من إصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية له إثر عودته من مصر.

ونشرت جريدة “الواشنطن بوست” تفاصيل الحالة الطبية للشخص الكندي العائد من رحلة سياحية في مصر، حيث أشارت إلى أنه يبلغ من العمر 80 عاما، وعاد من مصر يوم 20 فبراير الماضي، وعلى الفور قامت السلطات بعزله بعدما قدم نفسه للحجر الطبي. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

فرنسا تسجل 19 حالة

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة الفرنسي أنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس، بعد أن كان إجمالي الإصابات 6 حالات مُسجلة في مدينة آنسي (جنوب شرق البلاد)، تتعلق “بمسافرين عائدين من رحلات مُنظمة إلى مصر. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأكد وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المؤكدة في بلاده ارتفع بذلك إلى 57 حالة.

وأضاف فيران، على هامش زيارته مقاطعة كريبي أون فالوا شمالي غرب فرنسا بحسب ما أورده موقع تليفزيون “فرانس تي في انفو” الفرنسي.

وزير الصحة الفرنسي

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، عن اكتشاف 6 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة آنسي، تتعلق بمسافرين عائدين من رحلات منظمة إلى مصر، بحسب قوله.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن فيران، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، قوله إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد وصل إلى 57 حالة.

وأضاف فيران، على هامش زيارته مقاطعة كريبي أون فالوا شمال غربي فرنسا، أنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الجمعة، بعد أن كان إجمالي الإصابات 38 يوم الخميس الماضي.

وأكد فيران أن الوباء انتقل إلى مرحلة ثانية، مشيراً إلى أن ذلك يعني "أن الفيروس ينتشر الآن في البلاد، على عكس المرحلة الأولى التي تحدد وصوله فقط".

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تفادي المصافحة

وأوصى وزير الصحة الفرنسي "بتفادي المصافحة" في هذه المرحلة، مُضيفًا أن ارتداء القناع لا طائل منه بالنسبة للأشخاص غير المرضى.

ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، أمس الجمعة، إن الوزارة تواصلت مع سفارة مصر في فرنسا للحصول على معلومات بشأن ما صرح به وزير الصحة الفرنسي، بأن اثنين ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في فرنسا، قد عادا مؤخرًا من رحلة إلى مصر.

ونقل موقع "مصراوي" عن مجاهد قوله إنه لم يصل إلى الوزارة أي بيانات حتى الآن بخصوص هذا الأمر، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية ولم يتم الوقوف على وجود بيانات بشأن تلك الحالتين.

منظمة الصحة العالمية

وفي وقت سابق الجمعة، رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى “مرتفع جدًا”، تزامنا مع وصوله إلى أكثر من 50 دولة.

وزارة الصحة

وقال مصدر بوزارة الصحة، أن الوزارة تتواصل مع السلطات الفرنسية، بشأن ما أعلنه وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن هناك حالتين عائدتين من مصر مصابتين بفيروس كورونا، فور وصولهم إلى فرنسا.

وأضاف المصدر لـ”القاهرة 24″، أنه يجرى الاستفهام والإفادة بشأن أى معلومات وتفاصيل أكثر عن الحالات والأشخاص المرافقين والمختلطين بهم والوقت والأماكن التى جرت فيها الرحلة السياحية.

وبحسب الإعلان الفرنسى فإنه تم حجز اثنين مسنين تم اكتشاف إصابتهما، بعد عودتهما من رحلة منظمة إلى مصر، ويرقدان داخل العناية المركزة في حالة خطيرة، وتبين أنهما كانا في الرحلة بصحبة حوالي 20 شخصًا آخرين.

وزارة الصحة والسكان

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص “أجنبي”، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي أجرى كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ”pcr” له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها اليوم بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن الشخص الأجنبي تلقى الرعاية الطبية الفائقة وحالته الصحية جيدة تمامًا وخاليا من الفيروس، وبهذا تصبح مصر خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).