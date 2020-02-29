البحرين تهدد بملاحقة العائدين من إيران دون الفحص الطبي

هددت الحكومة ​البحرين​ية باتخاذ إجراءات قانونية بحق المواطنين الذين عادوا مؤخرا من ​إيران​، ولم يتجاوبوا مع طلب الخضوع للفحص الطبي، للتأكد من إمكانية إصابتهم ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وأكدت ​وزارة الداخلية البحرينية​ اليوم السبت، أن السلطات حصرت أسماء جميع العائدين من إيران منذ بداية شباط قبل أن تعلن ​ايران​ عن تفشي الفيروس الخطير في أراضيها، وحددت أماكن تواجدهم، حيث يبلغ عددهم 2292 شخصا.

ولفتت الوزارة إلى أن 310 مواطنين من هذه القائمة تجاوبوا مع دعوة الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وقاموا بتسجيل أنفسهم لجدولة مواعيد الفحص الطبي من خلال الاتصال عبر الخط الساخن.

وشددت الوزارة على "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل شخص عاد من إيران خلال الفترة المذكورة ولم يقم بالاتصال وعمل الفحوصات المطلوبة"، مطالبة إياهم بالاتصال مع السلطات بأسرع وقت ممكن وتسجيل موعد للفحص.

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وأكدت الوزارة أنه "إذا أثبتت نتائج الفحوصات أن الشخص غير مصاب، فإنه يعود مباشرة إلى منزله، ليستكمل بنفسه وفي غرفة منفصلة مدة الحجر الصحي المطلوبة، وذلك مع منحه إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين".

وأهابت الوزارة بكل الذين يعنيهم الأمر الامتناع عن أي تجمعات عامة خلال أسبوعين، مشددة على أن مكافحة انتشار الوباء تعد "مسؤولية فردية ومجتمعية يجب النهوض بها وبجدية كاملة".

وسجلت في البحرين حتى الآن 38 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.