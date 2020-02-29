تعيين محي الدين ياسين رئيساً لوزراء ماليزيا خلفاً لمهاتير محمد

عيّن وزير الداخلية الماليزي السابق محي الدين ياسين السبت رئيساً للحكومة خلفاً لمهاتير محمد الذي أغرقت استقالته في 24 شباط البلاد في حالة من الغموض السياسي.
وأعلن مسؤولون من القصر الرئاسي عن تعيين ياسين الذي سيقسم اليمين الأحد. وأكد القصر الرئاسي في بيان "لا يمكن إرجاء عملية تعيين رئيس وزراء لأن البلاد بحاجة إلى حكومة من أجل خير الشعب والأمة".
ويشكّل هذا الإعلان نهاية لمرحلة حكم مهاتير محمد البالغ من العمر 94 عاماً، الذي يعتبره البعض الأب المؤسس لماليزيا الحديثة، كما يقلّص بشكل كبير فرص نقل السلطة لأنور ابراهيم الذي كان مقرراً أن يخلفه.
واقترح مهاتير، أكبر المسؤولين سناً في العالم، الأربعاء تشكيل حكومة وحدة.
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