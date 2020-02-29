اخبار العالم

بلدية برج البراجنة تقفل حسينية الوقف في مبناها للوقاية من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​بلدية برج البراجنة​ والوقف الاسلامي الجعفري في برج البراجنة عن إقفال حسينية الوقف - مبنى ​البلدية​ لحين انتهاء موجة انتشار ​فيروس كورونا​.

ولفت البلدية الى ان "درهم وقاية خير من قنطار علاج، ففي ظل الظروف الصحية الطارئة التي يعيشها ​العالم​ بخصوص فيروس كورونا المستجد، والذي ينتشر بسرعة من مصاب به الى الاخرين، وحرصا على ​الصحة​ و​السلامة العامة​، نحيط اهلنا الكرام في برج البراجنة علما بإقفال حسينية الوقف - مبنى البلدية الى إشعار آخر، لحين انتهاء موجة انتشار هذا الفيروس".

وطلبت البلدية من الاهالي "اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة للوقاية من هذا الفيروس"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برج البراجنة تقفل حسينية الوقف في مبناها للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا