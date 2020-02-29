أعلنت بلدية برج البراجنة والوقف الاسلامي الجعفري في برج البراجنة عن إقفال حسينية الوقف - مبنى البلدية لحين انتهاء موجة انتشار فيروس كورونا.
ولفت البلدية الى ان "درهم وقاية خير من قنطار علاج، ففي ظل الظروف الصحية الطارئة التي يعيشها العالم بخصوص فيروس كورونا المستجد، والذي ينتشر بسرعة من مصاب به الى الاخرين، وحرصا على الصحة والسلامة العامة، نحيط اهلنا الكرام في برج البراجنة علما بإقفال حسينية الوقف - مبنى البلدية الى إشعار آخر، لحين انتهاء موجة انتشار هذا الفيروس".
وطلبت البلدية من الاهالي "اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة للوقاية من هذا الفيروس"
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برج البراجنة تقفل حسينية الوقف في مبناها للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.