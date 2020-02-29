بلدية برج البراجنة تقفل حسينية الوقف في مبناها للوقاية من كورونا

أعلنت ​بلدية برج البراجنة​ والوقف الاسلامي الجعفري في برج البراجنة عن إقفال حسينية الوقف - مبنى ​البلدية​ لحين انتهاء موجة انتشار ​فيروس كورونا​.

ولفت البلدية الى ان "درهم وقاية خير من قنطار علاج، ففي ظل الظروف الصحية الطارئة التي يعيشها ​العالم​ بخصوص فيروس كورونا المستجد، والذي ينتشر بسرعة من مصاب به الى الاخرين، وحرصا على ​الصحة​ و​السلامة العامة​، نحيط اهلنا الكرام في برج البراجنة علما بإقفال حسينية الوقف - مبنى البلدية الى إشعار آخر، لحين انتهاء موجة انتشار هذا الفيروس".

وطلبت البلدية من الاهالي "اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة للوقاية من هذا الفيروس"