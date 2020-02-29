الاخبارية السورية: لا صحة لمزاعم النظام التركي بأنه وجه ضربة لما أسماه مستودع أسلحة كيميائية في حلب

اكدت "الاخبارية السورية" بانه لا صحة لمزاعم النظام التركي بأنه وجه ضربة لما أسماه مستودع أسلحة كيميائية في حلب. ولفتت الى ان النظام التركي لجأ لبث مزاعم ومبالغات بشأن توجيه ضربات مؤثرة تستهدف وحدات من الجيش السوري بريف إدلب.
يذكر بأن تركيا اعلنت السبت أنها دمرت "منشأة للأسلحة الكيميائية" تابعة للنظام السوري في شمال شرق البلاد، رداً على ضربات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 36 عسكرياً تركياً الخميس.
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