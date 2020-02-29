باسيل: في لبنان 200 نازح في الكيلومتر المربع ومن حقنا مطالبة الدول بمتوجباتها تجاهنا

اشار رئيس ​التيار الوطني الحر​، النائب ​جبران باسيل​ إلى أنه "في ​تركيا​ في 0.3 نازح/كم2 والرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ يطالب ​اوروبا​ بمزيد من الأموال وشاهدوا ماذا يحصل على الحدود مع ​اليونان​"، لافتا الى انه "في ​لبنان​ في 200 نازح/كم٢ ولم يطرد يوما أحد منهم ولا يجوز اساسا، ولكن من حقنا مطالبة الدول بمتوجباتها تجاهنا"، مضيفا :"لن نعلّق على من اتهمونا ب​العنصرية​ ومنعوا ​الدولة​ والشعب من الحصول على المساعدات". إضغط للمزيد

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