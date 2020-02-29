اعلنت نقابة أصحاب ​المدارس الخاصة​ تأيدها قرار وزير التربية التعطيل مدة أسبوع لعدم تفشي ​فيروس كورونا​، ولكن كنا نتمنى عليه أن يسأل المراجع التربوية قبل أن يتخذ القرار. واشارت نقابة أصحاب المدارس الخاصة في مؤتمر صحفي، الى انه للمدارس واجبات تجاه موظفيها، ونحن نطلب من لجان الأهل التفكير بمنطق العدالة الاجتماعية بحيث أن هناك اهالٍ لا يمكنهم دفع أقساطهم، لكن هناك آخرين لديهم القدرة الا أنهم يتخلفون عن ذلك بحجة الاوضاع الاقتصادية​​​​​​​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أصحاب المدارس الخاصة: كنا نتمنى على وزير التربية أن يسأل المراجع التربوية قبل اتخاذ قرار العطيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.