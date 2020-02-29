سرقة 25 مليون ليرة من منزل في بطرماز الضنية

تعرض منزل المواطن (م. ح) في بلدة بطرماز ـ ​الضنية​، للسرقة من قبل مجهولين. وقدرت قيمة المسروقات التي توزعت بين أموال نقدية وبعض أثاث المنزل ب25 مليون ليرة. وباشرت عناصر من ​القوى الأمنية​ التحقيق في الحادث.

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