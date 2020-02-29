"النشرة": المدارس الرسمية والخاصة التزمت بقرار وزير التربية بالاقفال

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا ان المدارس الرسمية والخاصة في صيدا ومنطقتها التزمت بقرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بالاقفال كجراء وقائي من انتشار فيروس "الكورونا"، في وقت شهدت المدينة حركة هادئة في نهاية الاسبوع بعدما فضل الكثير من ابنائها التزام المنازل واتخاذ الاجراءات الوقائية الطوعية.
وأكدت مصادر تربوية لـ "النشرة"، ان العام الدارسي ليس مهددا كما يروج البعض، والامر مرهون بمتابعة مدى انتشار فيروس "الكورونا"، علما ان العام الدراسي نفسه كان قد تعرض لاقافل قسري بعد اندلاع الحراك الاحتجاجي في 16 تشرين الاول الماضي، وهو ما يعتبر عام دراسي إستثنائي.
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