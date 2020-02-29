وهاب: الجوع لا يغطيه الإعلام لانه لا يشكل خطرا على الأغنياء ودولهم

اشار رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​كورونا​ فيروس عدد الوفيات أقل من ألف إنسان في شهرين، الجوع عدد الوفيات 24 ألف إنسان في اليوم أكثر من نصفهم أطفال، الجوع لا يغطيه الإعلام ولا تخاف منه البشرية لانه لا يشكل خطرا على الأغنياء ودولهم، مع إنه ينتشر ويتمدد على مدار ​الساعة​، عالم متوحش لا علاقة له بالأديان ولا بالإنسانية".

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