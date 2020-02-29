اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "الناس ترزح تحت وطأة القلق والإنهيار المالي و​الكورونا​ وغيرها، والقوى السياسية تتبادل الإتهامات عن نهْب البلد، والكل شريك أو مسؤول،ومصلحتكم الا تذكّروا الناس بكم"، لافتا الى انه "في زمن المحن والمصائب،يصبح الكلام العشوائي أكثر ضرراً وأذى على الناس"، مضيفا :"،يللي ما عندو كلام يفيد الناس يبيعهم سكوته".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: في زمن والمصائب يصبح الكلام العشوائي أكثر ضرراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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