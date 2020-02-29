بانو: نستطيع المنافسة بصناعات مرتبطة بالزراعة

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​انطوان بانو​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "لبنان ما عنده مواد خام بتسمحله يصنع بأسعار منافسة لبقية الأسواق فبيستورد. ما عم بقول نلغي قطاع الصناعة بل التركيز ع إشيا فينا ننافس فيها وبالتالي خفض نزيف العملة الصعبة يلي عم بصير بالاستيراد. قادرين ننافس بصناعات مرتبطة ب​الزراعة​. وعنا القدرة عالابتكار. ليه ما منركز ع تقويتهم؟".

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