الجيش: استشهاد عسكري في كمين مسلح في منطقة الشواغير بالهرمل

أعلنت قيادة ​الجيش​– ​مديرية التوجيه​ في بيان لها أنه "بتاريخه، حوالى ​الساعة​ 10.00، وأثناء توجه عسكريين إثنين إلى منطقة ​الهرمل​ بهدف زيارة أحد الأشخاص، تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها لكمين مسلح تخلله ​إطلاق نار​ في منطقة الشواغير - الهرمل، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين، وتقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ عمليات تفتيش بحثاً عن مطلقي النار لتوقيفهم".

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