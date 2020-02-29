جنبلاط: الإصلاح شبه مستحيل والأهم حماية المواطنين من كورونا

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "يصر البعض على التحليل والتنظير حول موقفي تجاه العهد، جوابي ان الأمر اصبح ثانويا ولا قيمة له كون الإصلاح شبه مستحيل، ويبقى الأهم ان تسخّر كل الإمكانيات لحماية المواطنين من التسلل السريع لوباء ​الكورونا​ وان تعطى ​وزارة الصحة​ ما يلزم من الدعم في أقصى السرعة".

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