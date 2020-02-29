كورونا.. "رقم قياسي" بكوريا الجنوبية و9 وفيات في إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يشكل هذا العدد زيادة قياسية في حالات الإصابة بكوريا الجنوبية

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية اكتشفت 219 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل عدد الحالات هناك إلى 3150.

وتضاف هذه الحالات الجديدة إلى 594 حالة إصابة اكتشفت في وقت سابق اليوم.

ويشكل هذا العدد زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة منذ اكتشاف أول حالة في كوريا الجنوبية في 20 يناير الماضي.

بؤرة تفشي الفيروس، الصين، ذكرت أنها سجلت 427 حالة إصابة جديدة، أي بزيادة 100 حالة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 79251.

وأفادت بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة، مما يرفع عدد الوفيات في برها الرئيسي من جراء الفيروس، إلى 2835.

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