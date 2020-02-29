سد النهضة.. السودان يقدم ملاحظاته بشأن "الاتفاقية الشاملة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله

وكان وفد السودان المشارك في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، برئاسة وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله قد وصل إلى واشنطن، في السابع والعشرين من فبراير الجاري.

وأعلن بيان صادر عن وزارة الري السودانية أن الوفد الإثيوبي كان قد طلب تأجيل هذه الجولة من المفاوضات لإجراء مزيد من التشاور الداخلي، ولذلك فقد قرر وفد السودان الانخراط، ثنائياً، مع فريق وزارة الخزانة الأميركية، خلال يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري.

وأوضح البيان أن الوفد السوداني قدم ملاحظاته بشأن مسودة الإتفاقية الشاملة، التي يجري التفاوض حولها، إلى فريق وزارة الخزانة الأميركية، الذي قام بتضمينها في المسودة.

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ونوه البيان السوداني إلى أن مسودة الاتفاقية تم إعدادها بناءاً على مفاوضات الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) التي استمرت منذ عام 2015.

وأكد الوفد على التزام الخرطوم بعملية التفاوض لأجل الوصول إلى إتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحفظ مصالح الدول الثلاثة، كما أكد ضرورة التوصل لإتفاق شامل يتضمن تشغيلاً آمناً لسد النهضة، وذلك قبل بدء عملية الملء الأول للسد.