دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 43 والمصابين 593

دبي (رويترز) - صرح مسؤول بالصحة للتلفزيون الرسمي يوم السبت بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران بلغ 43 شخصا مضيفا أن عدد المصابين وصل إلى 593 شخصا.

وقال كيانوش جاهانبور للتلفزيون "للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية. عدد الوفيات الآن 43. عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ أمس 205 وهو ما يعني أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 593 شخصا".

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مقدم من: بي بي سي

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(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)