ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 43 والمصابين 593

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دبي (رويترز) - صرح مسؤول بالصحة للتلفزيون الرسمي يوم السبت بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران بلغ 43 شخصا مضيفا أن عدد المصابين وصل إلى 593 شخصا.
وقال كيانوش جاهانبور للتلفزيون "للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية. عدد الوفيات الآن 43. عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ أمس 205 وهو ما يعني أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 593 شخصا".
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خمس شائعات خاطئة عن فيروس كورونا
مقدم من: بي بي سي
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خمس شائعات خاطئة عن فيروس كورونا
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(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.