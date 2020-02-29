"رايحين يجمعوا بسلة".. مصرع ٣ أشخاص وإصابة ٩ في حادث سير بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب ٩ آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من المزارعين العاملين في جمع محصول البسلة، خلال سيرها أمام عزبة الحلواني بمنطقة سندوب بالمنصورة.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد يحي عبدالعزيز، مدير إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالمزارعين أمام مصنع اعلاف بمنطقة عزبة الحلوني بسندوب، وسقوط متوفين ومصابين.

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انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتوفين والمصابين كانوا متوجهين من قرية ميت فارس التابعة لبنى عبيد إلى قرية سلكا للعمل في "جمع البسلة" مستقلين سيارة ربع نقل.

أسفر الحادث عن مصرع كل من ناهد السيد حمزة، وسماح محمد عبدالعال الدوغري، وأم كلثوم إبراهيم علي حافظ، فيما أصيب ٩ آخرين أحدهم حالته حرجة.

جرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى المنصورة العام الجديد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.