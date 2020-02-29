بالصور.. هبوط أرضي في منطقة الساعة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

وقع هبوط أرضي مفاجئ بشارع ممر النخيل بمنطقة الساعة بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو تأثير على حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغًا بحدوث هبوط أرضي أمام العقار 38 نهاية شارع ممر النخيل بمنطقة الساعة، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

وقال حمدي عبدالعليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إن مسئولي شركة الصرف الصحي أجروا معاينة لموقع الهبوط، تمهيدًا لبدء الإصلاح والردم والرصف بالتنسيق مع مديرية الطرق.

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، اليوم السبت، أنه جرى وضع حواجز خشبية بموقع الهبوط، مؤكدًا أن الهبوط لم يسفر عن حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة له.