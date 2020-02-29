قطر تعلن عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات): سجّلت قطر، اليوم السبت، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد. وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن "وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد". وقالت الصحة القطرية إن المريض يبلغ من العمر 36 عامًا، وأنه كان عائدًا من إيران.

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