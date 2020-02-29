الجزائر ترحل مواطنا إيطاليا إلى بلاده بعد تأكد إصابته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، ترحيل مواطن إيطالي إلى بلاده بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله الجزائر.

وذكرت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان اليوم - أن عملية الترحيل تمت من مطار حاسي مسعود جنوبي الجزائر عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية.

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وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل سوى حالة إصابة واحدة، وهي للمواطن الإيطالي الذي تم ترحيله، مشيرة إلى أنه يجري تعزيز ترتيبات المراقبة واليقظة التي تم وضعها لمواجهة الفيروس بانتظام للتصدي لتطور الوضع.

وكان عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري قد أكد أمس أنه لا وجود لأعراض تدفع على القلق لدى أي شخص ممن كان لهم احتكاك بالمواطن الإيطالي المصاب بفيروس كورونا بالجزائر.

وقال وزير الصحة، في تصريح، "لا يوجد أي أعراض تدفع على القلق لدى أي شخص من قاعدة الحياة (جنوب البلاد) ممن كان لهم احتكاك بالرعية الإيطالي المصاب، مبينا أن جميع الأشخاص الذي كان لهم اتصال مباشر به قد تم تحديد هويتهم وأخضعوا للحجر الصحي والتحاليل بالنسبة لمن لديه أعراض مرضية".