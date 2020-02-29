أوّل رئيس دولةٍ يخضع للحجر الصحّي بسبب كورونا

أعلنت وسائل إعلام رسمية في منغوليا أن الرئيس خالتما باتولغا، وُضع تحت الحجر الصحي، إثر عودته من زيارة إلى الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "مونتسامي" الجمعة، أن عملية الحجر تمتد لمدة 14 يوما وتشمل مسؤولين حكوميين آخرين.

يذكر أن باتولغا هو أول رئيس دولة يزور الصين منذ أن بدأت البلاد بتنفيذ إجراء خاص للحد من تفشي فيروس كورونا في جانفي.

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وقد وصل إلى بكين مع وزير الخارجية تسو غتبار دامدين وكبار المسؤولين الحكوميين الآخرين يوم الخميس، وأجرى اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء ليك تشيانغ.

وقد تم نقلهم إلى الحجر الصحي بمجرد وصولهم إلى منغوليا كإجراء احترازي، حسبما ذكرت "مونتسامي".