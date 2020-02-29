قطر تدعم إيران لمواجهة كورونا

بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا، في مكالمة هاتفية جمعتهما اليوم السبت، وفقًا لروسيا اليوم.

وشدد روحاني في المكالمة على "ضرورة أن تتعاون جميع دول

وشعوب المنطقة في مكافحة كورونا"، مؤكدا أنه "لن تبق أي دولة في مأمن من فيروس كورونا، وعلى الجميع تبادل الخبرات والتعاون لمكافحته".

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وأشار روحاني إلى إمكانية استئناف الرحلات

الجوية بين إيران وقطر عبر الالتزام بالإرشادات الصحية اللازمة.

وأضاف أن وزارة الصحة الايرانية وضعت خططا خاصة للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم السبت عن تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 9 حالات خلال الـ 24ساعة الماضية، في حين تعافى 123 شخصًا من إصابات مؤكدة.