حذرت الحكومة الأسترالية مواطنيها اليوم السبت من السفر إلى إيران؛ وذلك عقب تفشي فيروس "كورونا" المستجد هناك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
يتخوف فيه الجميع من ازدياد الأعداد الحالية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إيران أعلنت وجود 388 حالة إصابة مؤكدة بـ"كورونا" و34 حالة وفاة لديها، في الوقت الذي تحوم
وأضافت الشبكة أنه سيتم فرض العزلة الذاتية لمدة 14 يوما بدءا من غد الأحد على المواطنين الأستراليين القادمين من إيران إلى بلادهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.