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أستراليا تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران

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 حذرت الحكومة الأسترالية مواطنيها اليوم السبت من السفر إلى إيران؛ وذلك عقب تفشي فيروس "كورونا" المستجد هناك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إيران أعلنت وجود 388 حالة إصابة مؤكدة بـ"كورونا" و34 حالة وفاة لديها، في الوقت الذي تحوم

يتخوف فيه الجميع من ازدياد الأعداد الحالية.


وأضافت الشبكة أنه سيتم فرض العزلة الذاتية لمدة 14 يوما بدءا من غد الأحد على المواطنين الأستراليين القادمين من إيران إلى بلادهم.
 

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