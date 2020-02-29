بسبب كورونا.. البابطين الثقافية تؤجل مهرجان ربيع الشعر الـ13

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن تأجيل إقامة مهرجان ربيع الشعر العربي في موسمه الثالث عشر الذي دأبت المؤسسة على إحيائه في شهر مارس من كل عام. ويأتي هذا التأجي لنتيجة للظروف الصحية التي يمر بها العالم حيث جرت العادة أن يشارك في هذا

المهرجان ضيوف من داخل دولة الكويت وخارجها.

وقال الأمين العام للمؤسسة عبدالرحمن خالد البابطين، إنه لم يتم تحديدالموعد المقبل للمهرجان بعد وذلك تماشياً مع الاحتياطات الاحترازية التي يتبعها العالم اليوم ضد كورونا.

هذا وكان من المقرر أن يقام مهرجان ربيع الشعر العربي لهذا العام في أواخر شهر مارس احتفاء بإصدار المؤسسة لمعجمها الجديد الذي جاء بعنوان "معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات"وجاء في 25 مجلداً ويضم عشرة آلاف شاعر من الفترة ما بين 1258 إلى 1800 للميلاد. كما كان من المقرر أن يتم الاحتفاء بالشاعرين ابن سناء المُلك (1155/1211م) وابن مُليك الحموي (1436/1512م).