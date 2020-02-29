إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية في الكويت أسبوعين بسبب كورونا

أكدت الكنيسة الكاثوليكية في الكويت إغلاق جميع الكنائس ابتداء من غد الأحد وحتى 14 من مارس المقبل. وأشارت الكنيسة الكاثوليكية إلى أن الإغلاق جاء Advertisements ليتماشى مع متطلبات وزارة الصحة بشأن التجمعات الكبيرة بسبب فيروس "كورونا" الجديد. ليتماشى مع متطلبات وزارة الصحة بشأن التجمعات الكبيرة بسبب فيروس "كورونا" الجديد. وفى نفس الإطار، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 43 حالة بفيروس كورونا جميعها قادمة من إيران، وأكدت الوزارة أنه تم عزل جميع الحالات في مستشفى متخصص، حيت يتم علاجها ومتابعة حالتها الصحية.



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