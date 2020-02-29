مؤسسة دولية تطالب بالتدخل لمنع طرد اللاجئين السوريين من تركيا

أدان ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت، ما يقوم به النظام التركى من عمليات طرد للاجئين السوريين باتجاه أوروبا والتى أعلن عنها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ضمن إجراءات الضغط على أوروبا بعد مقتل عدد من جنود الاحتلال التركى فى شمال سوريا.

واعتبر الملتقى قيام النظام التركى بطرد اللاجئين باتجاه الحدود اليونانية انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق اللاجئين الصادرة

عام ١٩٥١ والتى تمنع دول اللجوء من طرد أو تعريض حياة اللاجئ للخطر ، وهو أمر مؤكد حدوثة عند توجه اللاجئين للحدود اليونانية.



وتنص الاتفاقية الدولية على عدم جواز إعادة اللاجئين وحظر الطرد أو الرد، إلى بلد يخشى أو تخشى فيه من التعرض للاضطهاد، وعدم إرغامهم على التوجه

إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر.



وأشار المتلقى إلى أن تصرفات النظام التركى يؤكد أن ملف اللاجئين فى تركيا لم يكن سوى ورقة سياسية لابتزاز أوروبا لتحقيق مصالح ضيقة للرئيس التركى، وهو ما يستدعى تحرك عاجل من مفوضية شئون اللاجئين لإنقاذ اللاجئين السوريين من مأساة إنسانية على حدود أوروبا ، وأدانه ما يقوم النظام التركى من جرائم ضد الإنسانية وإعلان تركيا دولة غير مؤهلة لاستقبال اللاجئين لانتهاكها مواد الاتفاقية الدولية وتعريض حياة اللاجئين للخطر.