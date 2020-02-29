سلطنة عمان: أكثر من 600 مواطن إيراني عادوا إلى بلادهم

أكدت وزارة الخارجية بسلطنة عمان اليوم السبت أن أكثر من 600 مواطن إيراني عادوا إلى بلادهم منذ 25 فبراير الحالي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
صفحتها الرسمية بموقع (تويتر) - "أن الجهود متواصلة لاستكمال عودة من تبقى من الإيرانيين لبلدهم"، مضيفة أن رحلات طيران ستتوفر غدًا الأحد من "شيراز"، ويوم الاثنين من "مشهد"، والثلاثاء من شيراز.
وكتبت الخارجية العمانية ـ في تغريدة على
كانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت قبل يومين تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة خمس حالات، وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات.
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