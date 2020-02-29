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محي الدين ياسين رئيسا للوزراء في ماليزيا

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أعلن القصر الوطني الماليزي اليوم السبت عن تعيين محي الدين ياسين رئيسا للوزراء، ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن مشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين، قوله "أن مراسم حلف اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الثامن ستقام في القصر يوم غد الأحد".

وذكر البيان أن الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله قد أبدى رضاه عن تعيين السيد محي الدين ياسين رئيس الوزراء الماليزي الثامن، وفقاً لما ينص عليه الدستور الماليزي.

ووصف البيان القرار الذي اتخذه الملك بشأن تعيين رئيس وزراء ماليزيا الجديد السيد محي الدين بأنه أفضل حل للاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد منذ أيام.


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