مطارات العالم بدون رحلات أو ركاب بسبب فيروس "كورونا" (صور)

أصبحت المطارات الدولية في جميع أنحاء العالم فارغة بشكل متزايد حيث تم إلغاء الرحلات الجوية وتم إصدار المزيد من تحذيرات السفر بعد تفشي فيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا الجديد - الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية - في مقتل 2810 شخصًا، مع وفاة 60 شخصًا منهم على الأقل خارج الصين.

حتى الآن، تم إصابة أكثر من 82،500 شخص على مستوى العالم، على الرغم من أن 95٪ من الحالات كانت في الصين.

وأبلغت 47 دولة على الأقل خارج الصين عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأدى الخوف من انتشار COVID-19 إلى انخفاض كبير في الرحلات الجوية من وإلى آسيا.

وألغت 73 شركة طيران رحلاتها إلى الصين، كما يتم إلغاء الرحلات الجوية التي تبدأ أو تنتهي في الصين، مع اعتبار إيطاليا والشرق الأوسط من أهم النقاط الساخنة الآن.

وألغت أكثر من 62 شركة طيران عالمية رحلات إلى دول أخرى مصابة بفيروس كورونا مثل إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

