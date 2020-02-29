كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن إصابة نجل المرشد الأعلى بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم السبت، إصابة نجل غلام رضا حداد عادل مستشار وصهر المرشد الأعلى للشؤون الدولية بفيروس كورونا المستجد.

وسجل مجمع تشخيص مصلحة النظام، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في إيران، حيث أصيب محمد مير محمدي العضو في المجلس بفيروس كورونا.

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وكانت والدة محمدي، قد توفت أمس في أحد مشافي مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس، وهي شقيقة المرجع الديني موسى شبيري زنجاني الذي يخضع للحجر الصحي بعد وفاة المسؤول التنفيذي والمالي في مكتبه جراء الإصابة بالفيروس.

ووفق وزارة الصحة الإيرانية تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة في إيران خلال الـ 24ساعة الماضية.