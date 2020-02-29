كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين على حدود تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على مجموعات من المهاجرين الذين ألقوا الحجارة على حدودها مع تركيا، حسبما أظهرت صور حية من برنامج Skai TV اليوناني.

كما أظهرت الصور مجموعات من الناس يقذفون الحجارة باتجاه الشرطة اليونانية من الجانب التركي من الحدود صباح اليوم السبت، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال شاهد من "رويترز": "لم يُسمح لوسائل الإعلام بالاقتراب من الجانب اليوناني من الحدود وتم إبقاؤها على بعد كيلومتر واحد. المنطقة تنبعث منها رائحة الغاز المسيل للدموع".