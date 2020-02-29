كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يعترف بمقتل أكثر من 2000 جندي سوري في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 2000 جندي سوري في مدينة إدلب.

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وقد أعلن أردوغان، ارتفاع عدد القتلى الأتراك في إدلب إلى 36 جندي، مضيفًا: "قتلنا حتى الآن أكثر من 2000 من جنود النظام السوري ودمرنا 49 دبابة و 17 مدرعة و 300 مركبة".

وصرح أردوغان، بأن تركيا لا نية لها بالخروج من سوريا، مؤكدا أن "أنقرة ليس لها مطامع في نفط أو أراضي سوريا وإنما نريد ضمان أمن حدودنا عبر إقامة منطقة آمنة".