كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تطلب من المواطنين تجنب السفر إلى الخارج بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مسؤول روسي كبير، اليوم السبت، مواطني البلاد إلى الامتناع عن السفر غير الضروري للخارج بسبب المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة مراقبة صحة المستهلك الروسية، لوكالات الأنباء المحلية،

إن الروس يجب أن يظلوا في البلاد لتجنب تفشي الفيروس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت "بوبوفا": "لكي تعتبر نفسك محميًا اليوم، يجب أولاً تخفيض الرحلات المستقبلية المحتملة خارج البلد الأصلي قدر الإمكان. لقد حان الوقت الذي لا يستحق فيه مغادرة روسيا".

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على الرغم من مشاركة واحدة من أطول حدود العالم مع الصين، حيث تم تسجيل أول حالات فيروس كورونا في العام الماضي، إلا أن روسيا لديها عدد قليل نسبيًا من الحالات المؤكدة للمرض على أراضيها.

وقالت السلطات الروسية، إن ثلاثة مواطنين روس يتلقون العلاج في روسيا بعد إصابتهم بالفيروس على متن سفينة سياحية في اليابان. ونقل مواطنًا صينيًا في وقت سابق، إلى المستشفى في روسيا مصابين بالفيروس لكنهما تعافيا منذ ذلك الحين.

فرضت روسيا الحجر الصحي على مئات الأشخاص لمنع انتشار الوباء، وتنفذ السلطات في موسكو حملات على شركات محتملة للفيروس وتستخدم تقنية التعرف على الوجه لفرض تدابير الحجر الصحي.

وقال نائب عمدة موسكو يوم الجمعة، إن البلاد ستقوم بترحيل 88 من الرعايا الأجانب بسبب انتهاكهم تدابير الحجر الصحي المفروضة عليهم كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.