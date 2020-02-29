كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لـ4 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولي الصحة العامة في الولايات المتحدة، بأنهم حددوا أربع حالات جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا "المفترض" يعتقد أنها نجمت عن انتقال العدوى من المجتمع، مما يشير إلى نقطة تحول في الجهود المبذولة لاحتواء المرض في الولايات المتحدة.

أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بيانًا يوم الجمعة تشير إلى ثلاث حالات تم تشخيصها حديثًا من قبل سلطات الصحة العامة بالولاية - واحدة في كل من كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن.

وحسب وكالة "رويترز"، أكد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى جانب حالة سابقة من أصل غير معروف تم الإعلان عنها يوم الأربعاء في كاليفورنيا، وهذ من شأنه أن يصل إلى أربعة من عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم في الولايات المتحدة وليس لديهم تاريخ من السفر إلى بلد ينتشر فيه الفيروس ولا يوجد اتصال وثيق مع شخص مصاب.

وقالت الوكالة الأمريكية، إنه تم تشخيص آخر ثلاثة مرضى بناءً على النتائج التي تم الحصول عليها في ولاياتهم من مجموعات الاختبار التي زودتها بها مراكز السيطرة على الأمراض واعتبرت حالات "إيجابية افتراضية" ريثما يتم اختبار مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

Advertisements

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه تم الإعلان أيضًا عن نتيجة إيجابية افتراضية رابعة في ولاية واشنطن يوم الجمعة، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك "مرتبطًا بالسفر".

ومع ذلك، فإن الحالات الثلاث الأخيرة من انتقال المجتمع الظاهر، بالإضافة إلى الحالة التي تم تحديدها في وقت سابق من هذا الأسبوع في كاليفورنيا، هي علامة على أن الفيروس ينتشر الآن في أربعة مواقع منفصلة على الأقل أعلى وأسفل الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وهي تمتد على بعد نحو 900 ميل من منطقة وادي السيليكون في كاليفورنيا في مقاطعة سانتا كلارا شمالاً إلى صوت بوجيه بالقرب من سياتل.

وقالت الدكتورة سارة كودي، كبيرة مسؤولي الصحة العامة في مقاطعة سانتا كلارا، وهي تتحدث عن شخصيات تم تشخيصها حديثًا: "ما نعرفه الآن هو أن الفيروس موجود، موجود على مستوى ما، لكننا ما زلنا لا نعرف إلى أي درجة. حالة هناك، وآخر من ثلاثة في بلدتها و 10 على مستوى الولاية".