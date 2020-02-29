منع دورة تكوينية بمكناس حول حماية نشطاء حقوق الإنسان تدعمها السفارة الهولاندية

أقدمت السلطات المحلية بمدينة مكناس، على منع دورة تكوينية في موضوع حقوق الإنسان، كان من المنتظر أن يؤطرها الخبير الدولي في المجال رفعت الأمين، بدعم من السفارة الهولاندية في المغرب.

الجمعية الوطنية للمحامين الشباب، كانت قد أعلنت عن تنظيم الدورة التكوينية، التي كان مقررا أن يحتضنها أحد فنادق المدينة، وموضوعها “الآليات الوطنية والدولية لحماية نشطاء حقوق الإنسان”.

لحسن بن الشيخ، رئيس الجمعية المنظمة للدورة، أكد في تصريح لـ”اليوم 24″، جهله بسبب المنع، مؤكدا أن السلطات المحلية لم تتواصل بشكل مباشر مع المنظمين، بل عمدت إلى الإتصال بمدير الفندق لدفعه لإلغاء الحجز.

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وأضاف بن الشيخ، بأن المسؤول عن الفندق صرح بأنه “مغلوب على أمره”، قبل أن يقدم على سحب الصوتيات من القاعة المحتضنة للنشاط، ليدفع المشاركين إلى مغادرة القاعة.

ويأتي قرار المنع، في حق الندوة المدعومة من السفارة الهولاندية، في سياق التوتر الذي تشهده العلاقات بين المغرب وهولندا، على خلفية ملف حراك الريف، حيث عبرت الحكومة مؤخرا عن رفضها “تدخل هولندا في الشؤون الداخلية للمملكة”.