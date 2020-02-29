بعد أيام من فوزه.. وفاة برلماني إيراني جراء إصابته بفيروس “كورونا”

أعلنت المتحدث باسم البرلمان الإيراني، اليوم السبت، عن وفاة نائب إيراني منتخب قبل أيام، عن مدينة رشت بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد -19) المستجد.

وتفشى الفيروس الجديد بشكل واسع في إيران خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى وفاة ما يقارب 200 شخص، وفق ما أكدته مصادر طبية، في حين تقول السلطات إن العدد أقل من ذلك.

وأكدت مصادر في وزارة الصحة الإيرانية، أمس الجمعة، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 210 على الأقل، أغلبهم من المقيمين في العاصمة، طهران، ومدينة قم حيث ظهرت الحالات الأولى للإصابة بفيروس “Covid-19”.

ويعد هذا الرقم أعلى بستة أضعاف من العدد الرسمي للوفيات البالغ 34، والذي أعلنته وزارة الصحة في وقت سابق يوم أمس الجمعة.

ومع تفشي المرض، تأكدت إصابة عدد من المسؤولين الحكوميين بالفيروس القاتل، بينهم نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار.