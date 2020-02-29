منتخب قصار القامة يشارك في بطولة إفريقية بمصر

سعد فاروق – صحافي متدرب
توصل المنتخب المغربي، من خلال الجمعية المغربية لقصار القامة، بدعوة رسمية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لقصار القامة في أول نسخة لها، والتي تقام في أرض الفراعنة الشهر المقبل في الفترة الممتدة بين 27 مارس و 2 أبريل .
ووجه رئيس المنتخب المصري لكرة القدم لقصار القامة علي شعبان دعوة للعناصر الوطنية للمشاركة في البطولة، التي تعتبر أول مسابقة عبر التاريخ لهذه الفئة والتي تقام في شرم الشيخ بمصر.
وشملت هذه الدعوة 30 لاعبا بما فيهم الطاقم المساعد شريطة أن يتحملوا مصاريف تذاكر الطائرة، في وقت تتكلف فيه اللجنة المنظمة مصاريف الإقامة والتغذية.
ويشارك في هذه البطولة ثمانية بلدان، ويتعلق الأمر بكل من المغرب، الأردن، العراق،كينيا، سيراليون، غانا، بالإضافة إلى البلد المنظم مصر .
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