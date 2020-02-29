الصحة الكويتية: جميع المصابين بفيروس كورونا يتمتعون بصحة جيدة

السبت 29 فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، أن جميع المصابين بفيروس كورونا يتمتعون بصحة جيدة وحالتهم مستقرة ويشرف على علاجهم فريق طبي ومتنوع من جميع التخصصات ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة.



فيما قالت مسؤولة بوزارة الصحة الكويتية، في مؤتمر صحفي، إن الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر بسبب مخاوف من عدوى كورونا.

وأضافت أن الكويت لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وكان طارق المزرم، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية أكد، الجمعة، أن الأوضاع الحالية بشأن اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا لا تستدعي تعطيل العمل في الدوائر الحكومية.

وأوضح المزرم، في بيان للحكومة الكويتية، أنها اتخذت إجراءات احترازية ووقائية عدة، منها تعطيل الدراسة ووقف البصمة مؤقتا، مشيرا إلى أن من قررت لهم وزارة الصحة الحجر المنزلي هم المعفيون فقط من الوجود على رأس عملهم.

يذكر أن الكويت اتخذت إجراءات احترازية عدة للحد من انتشار فيروس كورونا، منها تعليق السفر من وإلى بعض الدول على رأسها إيران والصين وكذلك العراق وسنغافورة واليابان.