شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المليشيا تحكم سيطرتها على مركز مديرية الغيل في الجوف والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020 سيطرت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، 29/شباط/2020، على مركز مديرية الغيل في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن مليشيا الحوثي تمكنت من السيطرة على مركز المديرية بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش. Advertisements وأضافت المصادر أن المواجهات انتقلت إلى مناطق أخرى في المديرية. وتابعت المصادر أن سقوط الغيل يهدد مديرية الحزم المحاذية لها من الجهة الغربية

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