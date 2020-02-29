البحسني يدشن مشروع استلام القوارب والمحركات البحرية للصيادين في مدريتي المكلا والشحر

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السبت 29 فبراير 2020
دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم، مشروع استلام القوارب والمحركات البحرية للصيادين في مدريتي المكلا والشحر الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصفر SMEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية وبتمويل من قبل UNDP.
واوضحت مديرة فرع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر اوسينا باحيدان خلال التدشين، بأن هذا المشروع يأتي ضمن مشروع الاستجابة للأزمة الطارئة -المكون السمكي- وأن إجمالي عدد من المستفيدين منه بلغوا 215 صيادا منهم 100 صيادا في مدينتي المكلا وروكب و115 صيادا في مدينتي الشحر والحامي، كما سيقوم المشروع بتنفيذ دورات تدريبية للصيادين المستهدفين في صيانة المحركات واستخدام GPS.
حضر التدشين وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير عام مديرية مدينة المكلا حسين هاشم الحامد ومدير عام مديرية الشحر المهندس امين بارزيق ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا المهندس محمد الديلمي وعدد من المسؤولين بالمديريتين والوكالة
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